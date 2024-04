Pred nekdanjo gostilno Pavan protestnik na bagru, prispel Dipiazza (video)

V Ulici Frausin pri Sv. Jakobu so se danes zjutraj zbrali protestniki, da bi preprečili začetek del ob nameravanem rušenju nekdanje gostilne Pavan. Eden od njih je že zjutraj po 8. uri splezal na bager, od koder se ni umaknil. Ob 10.30 je še vztrajal na gradbenem stroju.

Delavci zaradi protesta niso začeli z deli, na kraj so prišli karabinjerji, ki nadzorujejo varnost in lokalni policisti, ki preverjajo, ali je z dokumentacijo za začetek gradbenih del vse v redu. Člani Odbora za Sv. Jakob, prebivalci Ulice Frausin, starši tamkajšnje slovenske večstopenjske šole in društvo Campo libero so namreč skupno z drugimi občani pred nekaj dnevi opozorili na nezakonitost delovišča, ker trdijo, da občina ni sledila vsem potrebnim postopkom, ki jih zahteva tako pomembno dejanje, kot je rušenje stavbe.

Protestniki pričakujejo odgovor tržaške mestne odbornice Elise Lodi o ustavitvi del in o srečanju, ki naj bi potekalo prihodnji torek.

Na kraj je po 11. uri prispel tržaški župan Roberto Dipiazza, ki se je pogovoril s protestniki.

