Dela na tramvajski progi naj bi se bližala koncu

Do konca meseca bo Občina Trst na tramvajski progi med Opčinami in Trstom končala s popravki geometrijskih parametrov kretnic in proge, ki jih je med kontrolnim pregledom naročila Javna agencija za železniški promet Ansfisa. Ta je zadolžena za preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev licence za opravljanje storitev železniškega prevoza. Občina bo nato na pristojne tudi naslovila dopis, v katerem bo predlagala, da se v železniški pravilnik vnese dopolnilo, ki jasno definira, da se tramvajska infrastruktura ne more primerjati z običajno železniško. Pristojni na občini si še ne upajo napovedovati, kdaj bo tramvaj lahko začel delovati, saj bo Ansfisa šele po kontrolnem ogledu ocenila, če so z opravljenim zadovoljni ali ne.

To je povedal vodja občinskega oddelka za načrtovanje Giulio Bernetti, ki je zdaj zadolžen za reševanje problemov, povezanih s tramvajsko progo. Za popravke tirnic na posameznih odsekih proge skrbi gradbeno podjetje De Aloe, je razložil Bernetti, ki si ni upal napovedati, če bodo s popravki odgovorni v Javni agenciji za železniški promet zadovoljni. »Konec meseca bomo predvidoma končali z deli, ki so nam jih naročili, nato pa bomo morali počakati kontrolorje, ki bodo podali mnenje. Mi seveda upamo, da nam bodo prižgali zeleno luč, a zagotovil trenutno nimamo,» je bil previden Giulio Bernetti, ki se je nehote znašel pred zelo odgovorno nalogo, saj se izvoljeni predstavniki lokalnih oblasti spretno izogibajo odgovorom glede del na tramvajski progi. Pristojna za infrastrukturna dela Elisa Lodi nas je tako včeraj napotila ravno do direktorja občinskega oddelka za načrtovanje Bernettija.

Odgovorov, čeprav posrednih, na vprašanja glede te teme se ni izogibal župan Roberto Dipiazza, ki je krivdo za to, da smo že več kot 2600 dni brez tramvaja, ki je obstal po nesreči avgusta 2016, zvalil na sistem javnih razpisov. O tem, da nekaj ne štima, tako župan, priča dejstvo, da so v Italiji zaradi birokracije obstali naložbeni projekti v vrednosti 100 milijard evrov. Na vprašanje, če del odgovornost za nastalo situacijo vendarle nosi tudi politika, je odgovoril, da ne ve, kako bi lahko politika vplivala na (ne)uspešnost sistema javnih naročil.

Ob tem je Dipiazza izrazil še kritiko na račun pravil, ki jih pri izdajanju licenc upošteva Javna agencija za železniški promet.

