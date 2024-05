Aretirali moškega, osumljenega spolnega nadlegovanja

Policija je včeraj odvzela prostost moškemu, ki je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja spolnega nadlegovanja. 25-letnega moškega azijskega rodu, a z italijanskim državljanstvom, so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil sodno pridržanje. Ovadili so ga tudi zaradi upiranja javnemu funkcionarju. V Trstu so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj.

Do kaznivega dejanja naj bi prišlo v Drevoredu 20. septembra in v okoliških ulicah, kjer je moški otipal več žensk po intimnih delih telesa. Dve žrtvi sta moškega prijavili in ga natančno opisali. Opis storilca je popolnoma ustrezal moškemu, ki ga je policija takoj izsledila in mu odvzela prostost.