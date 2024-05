Papež bo v Trst priletel kar s helikopterjem

Tržaški socialni teden se bo sklenil v nedeljo 7. julija, ko v mestu pričakujemo prihod papeža Frančiška. Pri nas se bo zadržal le nekaj ur.

V mesto bo sveti oče priletel s helikopterjem: ob 6.30 bo vzletel iz Vatikana in okrog 8. ure že pristal pri kongresnem centru v Starem pristanišču. Tu ga bodo ob organizatorjih – predsedniku Italijanske škofovske konference Cei kardinalu Matteu Marii Zuppiju, msgr. Luigiju Renni in tržaškemu škofu Enricu Trevisiju pričakali tudi predsednik Dežele FJk Massimiliano Fedriga, tržaški prefekt Pietro Signoriello in tržaški župan Roberto Dipiazza.

Papež se bo nato v kongresnem centru srečal z delegati in jih nagovoril. Izhajal bo iz svoje okrožnice Vsi smo bratje, ki govori o bratstvu in družbenem prijateljstvu za izgradnjo boljšega, pravičnejšega in miroljubnejšega sveta, pri čemer morajo sodelovati ljudje, institucije, poslovni svet, mednarodne organizacije in civilna družba.

Potem se bo ravno tam papež srečal še s predstavniki različnih mestnih veroizpovedi, z univerzitetnimi študenti (in rektorjem Robertom Di Lenardo), s šibkejšimi oz. z osebami s posebnimi potrebami in pa z migranti. »Tema je tu slej ko prej aktualna zaradi balkanske poti, dokazati pa velja, da smo zmožni sprejemanja,« je povedal danes tržaški škof.

Iz kongresnega centra se bo papež z avtomobilom odpeljal proti Velikemu trgu, kjer bo na priložnostnem oltarju ob 10.30 daroval sveto mašo. Kako bo trg tistega dne dostopen ljudem, se tačas še dogovarjajo.

Njegov helikopter bo nato proti Vatikanu vnovič odletel s pomola Audace že ob 12.30.