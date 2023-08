V Ulici Ruggero Manna v Trstu je na gradbišču prišlo danes popoldne do hujše nesreče na delu. 22-letni delavec tujih korenin je padel z lestve in utrpel hud udarec v glavo ter pretres možganov. Na kraj sta prihitela rešilec in zdravstveni avtomobil službe 118, reševalci so nezavestnega ponesrečenca prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Policija in Inšpektorat za delo preiskujeta okoliščine nesreče na gradbišču.