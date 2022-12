Demokratska stranka zahteva pomoč revnim

V Demokratski stranki pogrešajo pomoč najranljivejšim in vsem tistim, ki vse težje kljubujejo rekordni inflaciji in energetski krizi. Tako deželna vlada kot občine, kjer vlada desna sredina (to pomeni tržaška in miljska) po oceni njenih izvoljenih predstavnikov nimajo dovolj posluha za stisko, ki postavlja pod vprašaj prihodnost številnih posameznikov.

Deželni svetnik Roberto Cosolini, podpredsednica tržaškega občinskega sveta Laura Famulari, vodja svetniške skupine v tržaškem občinskem svetu Giovanni Barbo in član pokrajinskega vodstva DS ter vodja svetniške skupine v miljskem občinskem svetu Francesco Bussani so zato včeraj na tiskovni konferenci naznanili, da si bodo prizadevali za odobritev finančnih prispevkov v oporo revnejšim.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.