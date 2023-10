Denar za Narodni dom pri Sv. Ivanu za zdaj le iz Rima

Čeprav je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar v sredo obiskala Narodni dom pri Svetem Ivanu v Trstu, to še ni bilo njegovo odprtje. Slovenska predsednica se je na tamkajšnji slovesnosti srečala z delegacijo Dežele Furlanije - Julijske krajine (zastopali so jo predsednik Massimiliano Fedriga ter odbornika Pierpaolo Roberti in Sebastiano Callari) in se pogovarjala o različnih temah.

Da bodo Narodna in študijska knjižnica (NŠK) ter Slovenski raziskovalni inštitut (Slori), dijakinje in dijaki ter vsi, ki si bodo to želeli, našli prostor v stavbi, pa bo potrebno še nekoliko počakati. V njem namreč manjka še notranja oprema, za katero NŠK in Slori še nista dobila zadostnih finančnih sredstev s strani Dežele FJK.

Resnici na ljubo dežela še ni prispevala nobenih lastnih sredstev za opremo v svetoivanskem Narodnem domu. »200.000 evrov za notranjo opremo izhaja iz 16. člena zaščitnega zakona, to pomeni iz letne manjšinske dotacije iz Rima,« je Primorskemu dnevniku pojasnil Livio Semolič, ki sta mu krovni organizaciji SKGZ in SSO poverili spremljanje del v svetoivanskem Narodnem domu. Kot smo poročali julija, je deželna vlada sredstva za stavbo namenila iz rebalansa deželnega proračuna. »Prepričani smo bili, da gre za izredni prispevek Dežele FJK, v resnici pa ni tako. Denar prihaja iz dotacije za slovensko manjšino, o kateri običajno razpravlja posvetovalna komisija,« je pojasnil Semolič.

To v praksi pomeni, da Fedrigova deželna vlada še ni namenila niti evra za notranjo opremo v Narodnem domu. Za prenovo stavbe v deželni lasti sta štiri milijone evrov svoj čas zagotovili nekdanji deželni vladi Riccarda Illyja in Debore Serracchiani. NŠK pa še čaka na odobritev dodatnih 200.000 evrov, ki ji potrebuje za nakup notranje opreme. Prva priložnost bi lahko bil že jesenski rebalans deželnega proračuna v drugi polovici oktobra, naslednja pa finančni zakon za leto 2024, ki bo odobren decembra.