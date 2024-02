Zadnje čase se devinsko-nabrežinska občina in njeni ljudje večkrat pojavljajo na televizijskih ekranih. Nazadnje je bilo to v nedeljo, in sicer v petminutnem prispevku v oddaji Uno mattina in famiglia na prvem programu Rai.

V te kraje se je pripeljala dopisnica Maria Elena Fabi, ki je svoje spoznavanje območja začela pri Devinskem gradu, kjer se je spomnila tudi Rilkejevih Devinskih elegij.

