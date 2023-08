Deželno palačo bo obiskal mamut

Če je pred dvema poletjema radovednost mimoidočih na Velikem trgu vzbujal rastlinojedi dinozaver Big John, je zdaj vlogo protagonista prevzel mamut iz ledene dobe. Tri metra visokega in pet metrov dolgega velikana, ki so ga sestavili v delavnici podjetja Zois, so razstavili v deželni palači na Velikem trgu. Razstava z naslovom Ledena doba - Velikani ledene dobe v Trstu, ki sta jo organizirali Dežela FJK in Občina Trst, bo na ogled do 9. septembra, prihodnji konec tedna pa bodo rekonstruiranega velikana v sklopu tehnološke in raziskovalne prireditve Mini Maker Fair pripeljali na Veliki trg.

Včerajšnjega odprtja se je poleg predstavnikov lokalnih oblasti in očeta rekonstruiranega mamuta Flavia Bacchie, ki se s fosili ukvarja že štirideset let, z iskanjem in prepariranjem dinozavrov pa skoraj trideset, udeležili tudi nekateri otroci. Ti se kar niso mogli načuditi, kako je mogoče iz fosilov rekonstruirati živali, ki so se pojavile in izginile, ker se niso uspele prilagoditi podnebnim spremembam. Kot je povedal geolog Bacchia, so fosile razstavljenega mamuta našli na različnih koncih sveta, v Trstu pa so iz zemlje in skal izluščili njegove kosti.

Lovec na dinozavre in mamute je še povedal, da je želel s tokratno razstavo obiskovalcem približati obdobje, ko je bil planet v večji meri pokrit z ledom. Ostanki živali, ki so živeli v tej dobi, so prisotni širom po Evropi, tako v jamah kot ob strugah rek, je povedal geolog in pristavil, da so na tokratni razstavi v deželni palači na ogled tudi deli okostnjaka dlakavega nosoroga, bizona in jelena. Eksponate spremljajo razstavnimi panoji z razlagami v italijanščini, angleščini in slovenščini, preko QR kode pa je mogoče dobiti še dodatne podatke.

Poseben razstavni pano je namenjen opisu jame Pejca pod kalom v devinsko-nabrežinski občini, ki je znana po fosilih jamskega medveda. Naravoslovni muzej pa je v okviru razstave opremil poseben kotiček, v katerem je mogoče s filmi in eksponati spoznati, kakšna je bila ledena doba na Krasu. Ta muzej bo med 10. in 12. uro ponujal tudi vodene oglede. Razstava o ledeni dobi in bitjih, ki so takrat živeli, bo na ogled vsak dan med 10. in 18. uro.