Do nedelje ribji sejem na Ponterošu

Kaj bodo naredili ribiči? S tem vprašanjem bi lahko povzeli prvo jutro sejma Fish Very Good, ki se letos vrača v Trst. Od danes do nedelje se na Ponterošu odvija bogat program, s katerim nameravajo organizatorji predstaviti in promovirati ribiško tradicijo obale Furlanije - Julijske krajine.

V prostorih Trgovinske zbornice na Borznem trgu so včeraj najprej predstavili niz, sledil pa je še posvet o ribištvu in njegovih perspektivah za prihodnost. Do nedelje bo pri Rusem mostu sejem, na katerem bodo prirejali degustacije in showcooking - kuhanje pred publiko - s posebnim poudarkom na manj poznanih ribah in drugih morskih živalih. Od 11. ure do 23.30 bodo na voljo tudi stojnice ribičev in ribogojnic, kjer bodo lahko posamezniki in gostilničarji spoznavali in nakupovali kakovostne morske proizvode. Na voljo bodo tudi plovbe po Tržaškem zalivu na ribiški ladji, ki bo ljudi popeljala na ogled gojišč školjk in Miramarskega morskega rezervata. Za showcooking in plovbe je obvezna prijava, prvi so brezplačni, izleti z ladjo pa so proti plačilu. Celoten program niza je dosegljiv na tej povezavi.