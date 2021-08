Do večje samostojnosti z novim centrom za avtizem

V svetoivanskem parku je včeraj uradno zaživel nov center za obravnavo avtizma v odraslosti. V njem bodo strokovno zdravstveno in socialno pomoč nudili odraslim z motnjami avtističnega spektra, posebno pozornost pa bodo posvečali najstniški populaciji po 17. letu starosti. V zdravstveno-socialnem centru, ki je nastal po zaslugi deželnih sredstev (naložba je bila vredna štiri milijone), bosta vedenje in izkušnje združila Zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi in Občina Trst, strokovnjaki različnih poklicnih profilov pa bodo med svojim vsakodnevnim delom delali tudi na tem, da bi varovancem pomagali na poti do vključevanja v delovne procese.

Novost so včeraj predstavili podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, pristojni za socialne zadeve v tržaški občinski upravi Carlo Grilli, direktor socialnozdravstenih storitev Fabio Samani in generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana. Slednji je izpostavil pomen integrirane oskrbe pri obvladovanju motenj avtističnega centra. »Nov center bo posebno pozornost posvečal tudi najstnikom oz. tistim, ki so bili kot otroci redno obravnavani v sklopu različnih psihopedagoških služb. Področje spektroavtistične motnje (SAM) se namreč ne konča s prehodom v odraslost. Podporne programe je treba nuditi tudi odraslim,« je spomnil generalni direktor.