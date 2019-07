Domačini zgroženi zaradi vesti o usodi šolskega poslopja

Sramotno. Tako je z eno besedo vest o tem, da se bodo v gropajsko šolsko poslopje »vselili« reševalni psi italijanske zveze za iskanje in reševanje FIRS, ocenil Marco Milkovic, predsednik gropajskega jusa in nekdanji predsednik rajonskega sveta za vzhodni kras. »Tržaška občina zapostavlja naše vasi in svojih namer sploh ne sporoča rajonskim svetom,« je Milkovic pokomentiral dejstvo, da je občinska uprava popolnoma zaobšla sedanjega predsednika vzhodnokraškega rajonskega sveta Marka De Luiso.

»Šola je delikaten objekt: poleg dejstva, da je zaščitena z londonskim memorandumom iz leta 1954, je treba upoštevati še to, da so vaščani in okoliški prebivalci nanjo tudi čustveno navezani. Na dvorišču je tudi kip Karla Destovnika – Kajuha, za katerega so sredstva zbrali sami vaščani,« izpostavlja Milkovic.

Na sedežu Kulturnega društva Skala v Gropadi bo zato danes ob 20.30 javno srečanje, na katerega vabijo vse, ki jim je pri srcu usoda gropajskega šolskega poslopja. Udeležili se ga bodo tudi predstavniki civilne družbe.