Dopoldne družine in starejši kopalci, popoldne najstniki

Potem ko je muhasto vreme v preteklih dneh dodobra ponagajalo ljubiteljem morja in sonca, so bile včeraj mestne plaže spet nabito polne. Tako je bilo tudi na barkovljanski plaži, ki jo vsi Tržačani poznajo z imenom Topolini. Deset plažnih teras so leta 2021 poimenovali tudi po znanih preminulih Tržačanih. Četrta terasa kopališča tako nosi ime po slovenskem intelektualcu Martinu Jevnikarju (tabla, posvečena profesorju in literarnemu kritiku, je bila žal že večkrat deležna vandalskih dejanj).

Včeraj v dopoldanskih urah so kopališče napolnili starejši obiskovalci in družine z otroki, popoldne pa najstniki. Ker je plaža dostopna tudi gibalno oviranim, je na njej redno videvati tudi osebe v invalidskih vozičkih. Na barkovljansko plažo že desetletja prisega starejši par, ki smo ga zmotili med sončenjem. Kot je povedala zgovorna gospa, s soprogom rada zahaja na to plažo, ker je brezplačna, blizu mesta in dobra dostopna z javnimi prevoznimi sredstvi. »Tu je vse urejeno. Vsako leto prenovijo kakšen del. Sanitarije, tuši in dostop do morja so vedno urejeni,« je povedala sogovornica in v šali dodala, da prvi Topolino v dopoldanskih urah spominja bolj na geriatrični center kot na plažo, saj med kopalci prevladujejo starejši od 75 let.

