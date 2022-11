Dostop v bazen za osebe s hudo invalidnostjo

V bazenu Bruno Bianchi imajo novo bazensko dvigalo za osebe s posebnimi potrebami, pravzaprav za tiste s hudo invalidnostjo. Naprava je namenjena fizičnemu prenosu oseb v in iz bazena vse do slačilnice, kjer osebo preoblečejo tako pred plavalno terapijo kot po njej.

Dvigalo je nabavilo neprofitno društvo Acquamarina Team Trieste z dragocenim prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine. »V veliko podporo nam je bil Italijanski paralimpijski komite, ki nas je usmerjal v razpise, naposled pa je Dežela FJK prevzela financiranje. Naprava stane okrog 7 tisoč evrov,« je včeraj v bazenu pojasnila predsednica društva Fortuna Poggi in se hitela zahvaliti terapevtom drugega zdravstvenega okraja, ki si prizadevajo, da bi pomagali ljudem s hudimi težavami.

Prvi se je v vodo včeraj »spustil« Fulvio. Prostovoljca zadruge Itaca in Villa Sartorio sta ga postavila na sedež dvigala in ga z ročico spustila v toplo in slano vodo bazena. »Tačas ga uporabljajo naši člani, sicer pa je na voljo celotni skupnosti oz. vsem, ki so tega potrebni,« je hitela pojasniti predsednica društva Acquamarina Fortuna Poggi. S pomočjo napihljivega obroča je nato veselo zaplaval v objemu prostovoljcev društva Acquamarina.

V bazenu Bianchi so sicer že lahko računali na eno dvigalo, ki ga je nabavila Italijanska plavalna zveza, novo pa omogoča spust v vodo tudi osebam, ki samostojno ne sedijo. V bazenu in v slačilnici so avgusta poskrbeli za ureditev ustreznih lukenj, kamor vstavijo novo napravo, da bi bila čim trdnejše pritrjena na tla – in torej varna, saj mora dvigniti večjo, tudi do 100 kilogramsko težo osebe.