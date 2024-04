Drogo sta skrivala v kleti in v sefu

Tržaški policisti so v soboto, 30. marca, na območju Drevoreda D’Annunzio aretirali 46-letnega albanskega državljana in 21-letnega italijanskega državljana, oba s stalnim bivališčem v Trstu, zaradi prekupčevanja z mamili.

V okviru akcije v boju proti mamilom so pod drobnogled vzeli zlasti bar v Drevoredu D’Annunzio ter stanovanji lastnika in partnerkinega sina. Skladno z odredbama sodne oblasti so ju preiskali.

V kleti albanskega državljana na Trgu Mioni so policisti odkrili zaboj s kokainom, težak 674,39 grama. Manjše odmerke so našli tudi v njegovem avtomobilu, in sicer 4,17 grama ter tudi pri njegovi partnerki in materi drugega aretiranega moškega.

Na domu 21-letnika so preiskovalci posumili o sefu, čigar mladenič ni vedel povedati varnostne kode. Odnesli so ga na poveljstvo gasilcev, kjer so ga odprli. V njem je bilo skoraj 100 gramov kokaina, 240 tabletk ekstazija, 90 gramov hašiša in 225 gramov še neznane snovi, ki jo preverjajo, ter skoraj 3400 evrov gotovine.

Policisti so drogo in denar zasegli, moška pa so aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bosta na razpolago sodni oblasti.