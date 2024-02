Družba BAT širi svojo proizvodnjo

Britanska tobačna družba BAT, ki je pred kratkim v Boljuncu odprla inovacijsko središče, napoveduje povečanje kapitala za najmanj 40 milijonov evrov in razvoj začetnega poslovnega načrta, v katerem je bila predvidena naložba 500 milijonov evrov v petih letih z odpiranjem novih proizvodnih linij. Novico je v javnost posredoval predsednik BAT za Trst Andrea Di Paolo ob robu deželnega kongresa FVG Connect, ki je včeraj zaživel v Trstu.

Boljunski Hub je strateškega pomena za BAT Italija in ne samo. Zato so delovanje podružnice vključili v redno poročilo družbe in jo označili kot eno od treh glavnih razvojnih središč na svetu. Investicija bo v letu 2024 kot napovedano privedla do odprtja četrte proizvodne linije namenjene izdelovanju prevleke proizvoda z imenom Velo iz kategorije »modern oral«, naprednega pripomočka za nadomestno zdravljenje nikotinske odvisnosti. To je majhna polna vrečka, ki jo uporabnik postavi med spodnjo ustnico in zobmi. V Trst bodo kmalu selili tudi proizvodnjo vsebine omenjenih vrečk, ki bodo tako v celoti izdelane v Italiji, saj menijo, da je povezanost z ozemljem lahko dodana vrednost. Družba BAT zaposluje v Boljuncu 150 ljudi, do konca leta pa napovedujejo nove zaposlitve.