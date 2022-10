Dva milijona evrov za obnovo pločnikov, stopnišč, predorov in potokov

Tržaški pločniki, stopnišča, predori in potoki bodo deležni temeljitega izrednega vzdrževanja, vrednega skoraj dva milijona evrov, sta danes napovedala tržaški župan Roberto Dipiazza in tržaška občinska odbornica za ceste in promet Sandra Savino. Razpise bodo zaključili do konca letošnjega leta, stroji pa bodo zabrneli s prihodnjim letom. Največji zalogaj predstavljajo pločniki, na račun bo prišel cel Trst, ki so ga iz praktičnih razlogov idejno razdelili na južni in severni del. Mejnik nekako predstavlja Veliki trg.

Dela na južnejšem delu mesta znašajo 580.000 evrov, prihodnji teden pa bo občinski odbor odobril še tista na severnem delu mesta in so skupaj vredna pol milijona evrov. Na južnem delu mesta bodo prišli v poštev pločniki v ulicah Murat, Locchi, Navali, Baiamonti, Venier, Orlandini, Grisignana d’Istria, d’Isella, Pompeo de Brigido, Slavich in Istrski ulici. V to smer so se odločili, ker so v zelo slabem stanju, je orisala Savino, zato bodo stare porušili in postavili nove. Ob prehodih za pešce bodo namestili klančine za invalide, se pravi da bodo z omenjenimi posegi odpravili tudi vse trenutne arhitektonske ovire. Prehode pa bodo opremili tudi s talnim taktilnim vodilnim sistemom za slepe in slabovidne.