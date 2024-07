Občina snuje načrt za trajno mobilnost, krajani si želijo kolesarsko magistralo

Občina Devin - Nabrežina se pripravlja na oblikovanje urbanega načrta za trajnostno mobilnost PUMS. S strateškim načrtom želijo izboljšati kakovost življenja občank in občanov, in sicer s trajnostnim pristopom do splošne mobilnosti na občinskem ozemlju. Občinski opazovalni urad je zato, kot predvideva PUMS, priredil javno srečanje, da bi med prebivalci zbral mnenja o obstoječi prometni ureditvi in nasvete.

V Grudnovi rojstni hiši v Nabrežini se je v petek dopoldne zbrala skupina občanov, ki je prisluhnila najprej odborniku za urbanizem in prostorsko načrtovanje Massimu Veroneseju, nato pa občinskemu tehniku, ki je prisotnim pojasnil, kateri so cilji načrta.

»Načrt ima tri glavne faze. Prva predvideva med drugim participativni del, ki ga pravkar izvajamo,« je pojasnil Veronese, »sledi obravnava v občinskem odboru in nazadnje njegovo sprejetje v občinskem svetu.« Opisani postopek zahteva še leto in pol dela. Glavno vlogo ima pri tem tehnični urad. Tehnika Fabio Lamanna in Anna Monaco sta za občane pripravila predstavitev s cilji, ki jih mora občina doseči, da uvede načrt. Na prvem mestu je promocija uporabe trajnostnih prevoznih sredstev, koles, javnega prevoza, električnih avtomobilov in drugih vozil brez izpustov toplogrednih plinov. Občina mora podpreti intermodalno mobilnost in ciljati na omejevanje onesnaževanja ter izpustov. Prav tako mora načrtovati infrastrukturo, ki omogoča uporabo okolju prijaznejših vozil, na primer kolesarske poti, parkirišča za kolesa, polnilne postaje za električna vozila in izboljšanje storitve javnega potniškega prometa.

Prve korake je sicer občina že opravila z opazovanjem prometa na svojem ozemlju, še zlasti v poletnih mesecih v Sesljanu. K participaciji pa je občane povabila tudi preko ankete, ki je do septembra na voljo na spletni strani občine. Iz prvih izsledkov izhaja, da se občanke in občani, ki od doma gredo v službo ali šolo, v glavnem premikajo z osebnim avtomobilom (71 %). Na vprašanje, katere bi morale biti prednosti načrta PUMS, je občina prejela več odgovorov (dokončna analiza bo pripravljena jeseni, ko bo anketa zaključena). Potrebno je urediti kolesarsko pot, ki bi povezovala Devin z Nabrežino, parkirna mesta zunaj naselij, predvsem pa varnejše prehode za pešce in prilagoditev hitrostnih omejitev. Na marsikateri cesti v devinsko-nabrežinski občini se pešci namreč ne počutijo varne. Ponekod ni pločnikov in je sprehajanje po robu cestišča izredno nevarno. Zato je v anketi med drugim izstopala želja po ureditvi poti, ki bi povezovale naselja, po boljši javni razsvetljavi na cestah, več območjih s hitrostno omejitvijo 30 kilometrov na uro, pocenitvi avtobusnih vozovnic in omejevanju prometa v vaških jedrih. Vse to bi po mnenju občanov marsikoga prepričalo, da pusti svoje osebno vozilo doma.