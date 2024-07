Želja po tem, da bi vaščani stopili skupaj

»Na praznovanju sv. Urha, vaškega zavetnika, so vaščani stopili skupaj, zapel je zbor Vodnik, zaigral Pihalni orkester Breg in prisotni so bili vaščani, ki imajo vsak svoja prepričanja. Praznik z novim duhovnikom je združil vas, ki je bila v celoti navdušena nad zvonjenjem dolinskih zvonov.« Tako je dolinski župan Aleksander Coretti komentiral dopis zakonitega zastopnika dolinske župnije monsignorja Ettoreja Malnatija, o katerem smo poročali v četrtkovem dnevniku.

Malnati je pred dnevi sporočil, da »kot kaže še vedno obstajajo poskusi nekaterih, da bi se dolinski zvonovi ponovno blokirali«. Če je res tako, je dejal Coretti, je napočil čas za pogovor med stranmi in napovedal, da bo v naslednjih dneh sklical srečanje z namenom, da se vaščani med sabo pogovorijo. Po preklicani zaplembi zvonov v župniji upoštevajo nov pravilnik o zvonjenju, ki ga je izdala tržaška škofija, a ni jasno, če se držijo tudi navodil tožilstva, saj kaže, da je bilo prav ob prazniku sv. Urha zvonjenje preglasno.

»Z Malnatijem sva se pred kratkim zmenila, da se bova pogovorila o aferi okrog zvonov, naslednjega dne pa smo v časopisih brali njegovo sporočilo, ki ga je poslal tudi občini. Po vasi se je razširila novica, da se nekdo spet postavlja proti zvonjenju zvonov,« tako Coretti, ki je prepričan, da bo pogovor privedel do sprave, »saj se verjetno med sabo ne menijo, če ne preko odvetnikov«.

Na srečanje vabi tudi Malnatija, ki je v svojem sporočilu omenil, da je pripravljen prisluhniti morebitnim težavam in skupaj najti pot do mirnega sožitja. Od kod izvira njegova zaskrbljenost za zvonove, bo morda postalo jasno na srečanju, ki ga prireja župan.

»Kot sem večkrat povedal, sem župan vseh občank in občanov, zato želim prisluhniti vsem, ki bodo prisotni na srečanju. Nanj bom osebno povabil vaščane, ki so v zadevi soudeleženi,« je še napovedal Coretti.