Dvanajsta Peterlinova nagrada Sergiju Pahorju

Dvanajsto Peterlinovo nagrado bo prejel dolgoletni »motor« in duša Študijskih dnevov Draga Sergij Pahor, ki je letos spomladi po 47 letih zapustil krmilo Društva slovenskih izobražencev. Nagrado mu bodo izročili v nedeljo ob 15.30 na 58. Študijskih dnevih Draga v parku Finžgarjevega doma na Opčinah. Celo življenje je bil aktivno vpet v delovanje slovenske skupnosti v Italiji. Z lanskim nagrajencem Marijem Maverjem in drugimi je po prerani smrti Jožeta Peterlina, ki je predstavljal srce slovenskega povojnega katoliškega delovanja v Trstu, prevzel njegovo dediščino, jo ohranjal, negoval in razvijal, je v imenu komisije orisala podpredsednica DSI Breda Susič.

Dobitnika so razkrili na današnji predstavitvi letošnje Drage, ki bo potekala ta konec tedna. V ospredju bodo tehnološke, gospodarske in druge inovacije, pa tudi etični in politični odzivi nanje in sploh na nestalne in spremenljive družbene razmere, je orisal Martin Brecelj, ki se kot novi predsednik DSI prvič spopada z organizacijskim zalogajem dogodka. Začetno predvideni vrstni red srečanj, ki so ga objavili pred mesecem, se je rahlo spremenil. Letošnje dogajanje bo v petek ob 16.30 uvedel pogovor z nedavno imenovanim tržaškim škofom Henrikom Trevisijem na temo bratstva. Debata o političnih dilemah Slovencev v Italiji in Avstriji, ki so si jo organizatorji prvotno domišljali kot uvod v dogodek, pa bo potekala v nedeljo ob 10.15. Glavno besedo bosta imela tržaški novinar in javni delavec Ivo Jevnikar ter sodirektor Mohorjeve družbe v Celovcu Karl Hren. Popoldne, ob 16. uri bo na vrsti še soočenje med politologom in nekdanjim ministrom oziroma poslancem iz vrst Socialnih demokratov Igorjem Lukšičem ter ministrom v dveh Janševih vladah Žigo Turkom (NSi). Predavanje v sklopu Drage bodo v neposrednem prenosu predvajali na YouTube kanalu Draga streaming in na tej povezavi.