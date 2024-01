Energetska posodobitev tudi za več slovenskih šol

Energetska prenova javnih objektov v tržaški občini se lahko začne. Včeraj je Občina Trst v sodelovanju s konzorcijem družb Siram Veolia in Hera podpisala pogodbo o javnem-zasebnem partnerstvu, ki zajema obnovo 250 stavb, med katerimi so tudi šole in vrtci. Energetske posodobitve bodo deležne tudi osnovna in srednja šola pri Sv. Jakobu, osnovna, srednja in višja šola (Slomšek) pri Sv. Ivanu, nižja srednja šola Kosovel na Opčinah ter vrtca na Opčinah in v Škednju. Naložba v energetsko sanacijo je skupno vredna 26 milijonov evrov: tri milijone bo prispevala Občina Trst, 23 pa zasebni partner. Energijsko prenovo bodo začeli letos poleti, ko bodo predstavili izvršni projekt, končali pa naj bi jo do januarja 2026.

To sta v družbi predstavnikov energijskih družb včeraj napovedala župan Roberto Dipiazza in pristojni za finance Everest Bertoli. Izpostavila sta, da tržaška občina v nacionalnem okvirju predstavlja unikum, saj je v rekordno hitrem času pripravila vso potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sofinanciranju. Partnerstvo bo trajalo 15 let, zasebni investitor pa namerava energetsko prenovo končati v roku treh let. Preostalih 12 let bo upravljal energetske storitve.

