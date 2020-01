Erika Jazbar bo prejela 32. nagrado Dušana Černeta

Nagrado Dušana Černeta za leto 2019 bo v četrtek, 23. januarja, prejela goriška javna delavka in časnikarka Erika Jazbar. Nagrado vsako leto podeljuje poseben odbor pri Knjižnici Dušana Černeta v Trstu kot priznanje Slovencu oz. Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki si prizadeva za ideale, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916–1975): za slovenstvo, demokracijo in krščanstvo.

To bo že 32. podelitev nagrade, ki se je rodila leta 1976, ko jo je kot prvi prejel beneški časnik Dom.

Do izročitve nagrade bo prišlo, kot rečeno, 23. januarja v teku krajše slovesnosti v komorni dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici ob 20. uri, torej pred Srečanjem pod lipami, ki bo posvečeno študiji prof. Iva Keržeta o škofu Antonu Mahniču, ki je nedavno izšla pri Goriški Mohorjevi družbi.

Na slovesnosti bodo spregovorili predsednica KC Lojze Bratuž Franka Žgavec, predsednik GMD msgr. Renato Podbersič in predstavniki Knjižnice Dušana Černeta.