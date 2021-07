»Evropski duh sobivanja med skupnostmi je v Trstu prevladal«

V Trstu, pa tudi v širšem evropskem prostoru, se je v zadnjih 25 letih marsikaj spremenilo. Padale so meje, nove države so se pridružile veliki evropski družini, menjevale so se denarne valute. Z geopolitičnega vidika je bilo dogajanje na stari celini zadnjega četrt stoletja izredno pestro in zanimivo, od leta 1995 ga budno spremlja študijski center Dialoghi europei. Kot je povedal njegov ustanovitelj in častni predsednik Giorgio Rossetti, si je društvo prizadevalo, da bi bila njegova srečanja na zelo visoki ravni. Vsakič so natančno načrtovali dogodek, določili njegove glavne cilje ter skrbno izbrali sogovornike.

Organizacija, ki je lani tako praznovala pomembno obletnico, a je zaradi koronavirusne pandemije ni uspela primerno proslaviti, je v sredo v kavarni San Marco priredila okroglo mizo. Na srečanju, ki ga je vodil predsednik študijskega centra Štefan Čok, je bila javnosti predstavljena publikacija, ki so jo izdali ob 25-letnici. Ta povzema glavne pobude in dosežke organizacije. Izdajo je omogočila dobrodelna fundacija Casali. Na okrogli mizi so sodelovali novinarji, ki s centrom plodno sodelujejo že 25 let. Nastopil je tudi nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika Aleksander Koren.

Umberto Bosazzi, novinar lokalne televizije Telequattro, pa se je navezal na krajevno dogajanje: prepričan je, da se je tržaška družba korenito spremenila. »Evropski duh sobivanja med skupnostmi je v našem mestu prevladal. Odnosi med Italijani in Slovenci so danes zgledni, to dokazujejo tudi številne ankete, ki jih opravimo med meščani. Vsakič ostajamo pozitivno presenečeni,« je razložil.