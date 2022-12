Festival domačih dobrot

Ko nastopi čas za festival Farmer&Artist, se Trst prelevi v izjemno izložbo krajevnih odličnosti, ki ob skorajšnjih decembrskih praznikih ponuja obiskovalcem marsikateri okusen in iznajdljiv namig za obdarovanje. Priložnost se bo ponudila jutri med 12. in 20. uro na tržaški pokriti tržnici v Ulici Carducci, kjer bo na pobudo LAS Kras in tržaške sekcije Slow Food v sodelovanju z Občino Trst trideset lokalnih kmetij od Milj do goriškega Krasa in celo Furlanije ponudilo svoje izjemno kakovostne proizvode, med temi tudi osem kmetij z izdelki, ki sodijo v Priznano skupnost pod okriljem organizacije Slow Food. Ob tem bodo potekale še degustacije in prodaja domače hrane in pijače.

Festival so prvič priredili pred štirimi leti in s tem potrdili, da so proizvajalci umetniki in obrtniki, ki ustvarjajo kulturo, je namignil predsednik Las Kras David Pizziga in povabil na smiselne nakupe izvrstne »slow« hrane. Kajti kmetije, ki bodo ponujale svoje dobrote, so bile izbrane na podlagi trajnostnih meril oz. ekoloških ali biodinamičnih certifikatov.

Trideset kmetijskih podjetij bo ponujalo peneča vina, pivo, zelenjavo in sadje (vključno z radičem »di mont« in hruškami Klotzen), žitarice in testenine, stročnice (fižol iz San Quirina), paprike, fermentirane proizvode, ekstradeviško oljčno olje, med (tudi rešeljikinega), likerje, zeliščne čaje in kozmetiko, konzerve in marmelade, suhomesne izdelke, ovčji in kravji sir ter lososa. Delavnice so plačljive (5 evrov), tako kot degustacija (15 evrov); za sodelovanje je potrebna prijava na www.trieste.green.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.