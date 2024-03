Film o ljubezni Mirana Hrovatina do življenja in poklica

Pred desetimi leti so prijatelji in sodelavci Mirana Hrovatina pri podjetju Videoest snemalcu, ki je leta 1994 umrl v Somaliji, posvetili dokumentarec Saluti da Miran. Uro dolg film, iz katerega prevevata Miranova ljubezen do življenja in poklica, so v sredo popoldne ob 30-letnici tragičnega dogodka predvajali v gledališču Franco in Franca Basaglia v svetoivanskem parku. Miran je bil namreč eden od ustanoviteljev omenjenega podjetja za filmsko produkcijo.

»Današnji dan je minil v znamenju življenja mojega očeta, ne njegove smrti,« je pred projekcijo dokumentarca številni publiki povedal Ian Hrovatin, Miranov sin, ki se je dogodka udeležil z mamo Patrizio Scremin Hrovatin. »Film govori o mojem očetu, o krasni osebi, ki presega figuro snemalca, ki je umrla v Somaliji. Gre za poklon osebi, ki gre onkraj tistega novinarja in snemalca, o smrti katerega poročajo mediji,« je še dodal Ian Hrovatin.

V filmu so zbrana pričevanja Miranovih prijateljev in sodelavcev, veliko je tudi prizorov, ki jih je sam ujel v svoj objektiv.

