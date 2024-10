Finančni policisti odkrili 60 nezakonito zaposlenih delavcev

Finančni policisti iz Trsta so med kontrolami odkrili 60 nezakonito zaposlenih delavcev, od katerih jih je je 44 delalo povsem na črno. 60 delavcev je delalo za dvajset različnih delodajalcev.

V poletnih mesecih je finančna policija poostrila in okrepila nadzor nad gostinskimi lokali, tudi kar se tiče dostave na dom, tako v centru mesta, kot tudi v okoliških občinah, kot je Devin Nabrežina. Pregledovali so tudi lokale nočnega zbiranja in gradbena podjetja.

Kot rečeno so ugotovili, da so nekateri delavci, tako italijanski kot tuji državljani, delali na črno. Nekatere so tudi plačevali v gotovini, kar je nezakonito.

Finančna policija je izdala globe za skupno 235.000 evrov, ki bi jih lahko znižali v primeru, da zakonsko zaposlijo delavce. 16 podjetij so prijavili inšpektoratu za delo, ker so imeli v svojih vrstah več kot 10 odstotkov nezakonito zaposlenih.