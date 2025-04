Na vinskem sejmu Vinitaly spoznavali vitovsko

V sklopu najpomembnejšega italijanskega vinskega sejma Vinitaly se je v Veroni mudil tudi Robi Jakomin. Na povabilo zavoda za turizem Promoturismo FJK je namreč v ponedeljek dopoldne v imenu Društva vinogradnikov s Krasa v novih prostorih Promoturismo vodil delavnico posvečeno vitovski Vitovska in njen terroir - bela duša Krasa.

»Odločili smo se, da delavnico posvetimo vitovski. Predstavili smo jih osem različnih, brežanskih in kraških, iz tržaškega in goriškega Krasa, z območja od Milj do Doberdoba. Udeleženci so okusili sveže vitovske in tudi nekaj bolj staranih, vinificirane na belo, kar pomeni, da niso macerirane, ter seveda macerirane,« je povedal Jakomin in dodal, da je predstavil tudi dve makro območji, in sicer Kras z rdečo zemljo in kamnom, ter Breg z značilnejšo rumeno zemljo, ter seveda Slovence oz. slovenske vinarje.

V štirih dneh je zavod Promoturismo priredil 14 vodenih delavnic, med temi je bila tista o vitovski takoj zapolnjena. »Udeleženci so prišli iz vse Italije in z zanimanjem so spoznavali tudi vinogradništvo na Krasu,« je dejal Jakomin, ki vsakič vključi publiko v predavanje in se z njo pogovarja. »Poznali so naše kraje in naša vina ter ob vsakem požirku spoznali nekaj več o nas.«