»V novem centru Agorai bomo združili preteklost in prihodnost«

Prostore za vzpostavitev inovativnega centra Agorai ob tržaškem Kanalu bo uredil ugledni arhitekt in inženir Carlo Ratti, ki predava na Tehnološkem inštitutu Massachusetts in na milanski politehniki. Eden od desetih najbolj citiranih strokovnjakov na področju urbanizma in soavtor več kot 750 publikacij bo letos kuriral tudi arhitekturni bienale v Benetkah.

Revija Time je tri njegove projekte - digitalni vodni paviljon, koebenhavnsko kolo in Scribit - uvrstila na seznam najboljših izumov leta. Revija Fast Company ga je razglasila »za enega najvplivnejših oblikovalcev v Ameriki«, revija Blueprint pa ga je uvrstila med »ljudi, ki bodo spremenili svet oblikovanja«. Bloomberg ga je označil za »filozofa čutnega mesta«. Z arhitektom, ki meni, da je treba izkoristiti vso inteligenco okoli nas, smo na kratko poklepetali ob koncu včerajšnje predstavitve preureditve palače Carciotti.

Oživitev palače Carciotti bo prav gotovo velik izziv, kajne?

Tako je, to bo čudovit izziv, saj bo treba združiti preteklost in prihodnost. V zgodovinsko ogrodje bomo vstavili prihodnost, ki ni več tako daleč, kot se je zdelo pred nekaj leti.

Za palačo veljajo številne kulturno varstvene omejitve. Kako bodo te vplivale na vaše delo?

To projektiranje bi primerjal s trdim in mehkim diskom. Trdi disk je zgodovinsko pročelje stavbe, nad katerim bedi zavod za varstvo kulturne dediščine, mehki disk pa je sestavljen iz opreme, ki jo lahko izberemo tako, da na najboljši možni način pooseblja inovacije. Zunanji del bo projektiral arhitekt Luciano Parenti. Moja naloga je ureditev inovativnega centra umetne inteligence.

Za vas velja, da ste še posebej pozorni na prepletanje arhitekturnega in urbanega projektiranja in na teme, kot so tehnologija, znanost, inovacija. Kaj bomo videli v Trstu?

Ker je pred nami beneški bienale, bi vzporednico iskal tam. Ena od tem bienala bo resnična inteligenca, ki je prisotna povsod. Iznajdljivost, evolucija, vse večja moč računalnikov in kolektivna modrost množice. Da bi se lahko soočili z razgretim svetom, mora arhitektura izkoristiti vso inteligenco okoli nas. In to bom poskusil izkoristiti v Trstu.