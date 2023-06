»FJK je samozadostna pri preskrbi z rdečimi krvnimi telesci«

Danes obeležujemo svetovni dan krvodajalstva. Gre za plemenito dejanje, za katero ne dobimo nič v zameno, a lahko z njim nekomu rešimo življenje. Ob tej priložnosti smo se pogovorili z Massimom La Rajo, direktorjem transfuzijske medicine pri tržaško-goriškem zdravstvenem podjetju Asugi.

Koliko darovanj krvi imate vsako leto v Trstu?

Lani smo zabeležili približno 10.400 darovanj. 7500-krat so darovali polno kri, 2500-krat plazmo in 500-krat trombocide. To pomeni, da je šlo v približno četrtini primerov za darovanje z aferezo, pri čemer osebe darujejo le eno komponento krvi, kot so že omenjeni plazma in trombocidi.

Je Trst pri preskrbi s krvjo samozadosten?

Ne morem govoriti samo o Trstu, ampak o celotnem goriško-tržaškem območju, ki združuje transfuzijske centre v Gorici, Tržiču in Trstu. Sistem krvodajalstva v Furlaniji - Julijski krajini sicer deluje na deželni ravni. FJK je samozadostna, kar se tiče rdečih krvnih telesc. Naša dežela poleg tega s konvencijami izvaža nekaj darovane krvi tudi v Lacij in na Sardinijo.

V deželi so nekatera območja, kjer ljudje darujejo več, na primer v Karniji, s čimer si pomagajo tudi v Trstu in Vidmu, kjer je tradicionalno manj krvodajalcev. Ko sem pred 20 leti delal v Trstu, so bila vsa zdravstvena podjetja ločena in je vsako predelovalo lastno kri. Mi smo imeli vedno pomanjkanje in smo morali prositi za vrečke krvi od drugod. Danes tega ni več, kri predelajo v enotnem deželnem centru v Palmanovi in ga od tam delijo po potrebi. Vsaka pokrajina pa se trudi, da obdrži svoje krvodajalce, v našem primeru, da najdemo tudi nove, glede na to, da nekoliko zaostajamo.