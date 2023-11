Gandijevsko za Magdaleno

Od želenega zelenega obroča ne bodo odstopali. Člani odbora Maddalena Vive so včeraj znova opozorili, da so za urbano regeneracijo svoje mestne četrti pripravljeni stopiti na ulico. Miroljubno, »gandijevsko«, a vendar v dokaz, da jim ni vseeno, da nekdo odloča o spremembah njihovega doma, ne da bi se prej pomenil z njimi, ki tam živijo in delajo.

Včeraj so sklicali novinarje in jim sporočili, da so tržaškemu županu Robertu Dipiazzi izročili pismo, v katerem prosijo, naj občina v proračun za leto 2024 vključi finančna sredstva za ureditev krožnega zelenega območja oz. za njegovo študijo izvedljivosti. »Zeleno krožno območje bi lahko samo izboljšalo in okrepilo odnos med ljudmi in domačim krajem. Zavedamo se, da ne more biti več tako kot v zlatih petdesetih letih, vendar drugega cementa si nikakor ne želimo, saj je območje z njim že preveč zasičeno,« je bil jasen predstavnik odbora Valdo Cozzi in namignil, da svoje pritožbe dopolnjujejo s smotrnimi in koristnimi predlogi.

Ob zdravstvenem centru pri Magdaleni so v četrtek slovesno predali namenu zeleni javni park in hkrati prerezali trak stanovanjskega kompleksa Le Terrazze del Golfo in nekaj trgovin, ki so jih odprli v pritličnih prostorih bloka. Spodbudno, da je soseska dobila nova zelena pljuča, vendar so besede podjetnika Francesca Fracasse, ki stoji za stanovanjsko gradnjo, prestrašile krajane. Fracasso naj bi »poželjivo« mežikal tudi območju na drugi strani ceste, kjer se ob stavbi za nekdanjo dezinfekcijo na Stari Istrski ulici dviga visok dimnik.

»Drugih stanovanjskih objektov tu res ne potrebujemo,« so potrdili v en glas.