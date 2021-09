Genialni svet Nikole Tesle

Makete hidroelektrarne na Niagari, laboratorijev na Long Islandu in v Colorado Springsu, letala za navpično vzletanje ter modeli indukcijskega elektromotorja, transformatorja, ladjice za daljinsko vodenje, vrtilnega magnetnega polja, črpalke in turbine. To so eksponati, ki so od danes do 10. oktobra na ogled v prvem nadstropju Skladišča 26, kjer so včeraj v družbi visokih gostov iz Srbije odprli razstavo Nikola Tesla, človek prihodnosti. Življenje in delo genialnega znanstvenika, inženirja in izumitelja lahko obiskovalci spoznajo tudi prek trijezičnih informacijskih panojev (teksti so v italijanščini, angleščini in srbo-hrvaščini).

Razstava je nastala na pobudo Srbskega mladinskega združenja v Trstu in v sodelovanju z Muzejem Nikole Tesle v Beogradu. Njegova direktorica Ivona Jevtić je na včerajšnji predstavitvi povedala, da s to razstavo drugič gostujejo v Italiji. Najprej so bili v Milanu, zdaj pa jo predstavljajo v Trstu, je povedala direktorica beograjskega muzeja, ki je dodala, da v muzeju hranijo 70 tisoč listov Teslovih zapiskov. O njegovi veličini je na predstavitvi spregovoril tudi predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ki je dejal, da si genialni izumitelj, kot je bil Tesla, zasluži njihovo pokroviteljstvo. Odprtja pa se je udeležila tudi srbska ministrica za kulturo Maja Gojković, ki je v svojem nagovoru izpostavila, da je bil Tesla eden največjih pionirjev in eksperimentatorjev vseh časov.