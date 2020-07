Glasba s primesjo znanosti

Glasba in znanstveni predmeti: ta dva tako različna, a hkrati podobna sveta sta velika ljubezen Simoneja Setteja, ki je z odliko zaključil smer uporabne znanosti na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna. Mladi odličnjak, doma iz Tržiča, je v svojem elaboratu, oziroma seminarski nalogi, ki jo je moral predstaviti na zaključnem ustnem izpitu, poskušal povezati matematiko in glasbo: »Pitagorovi glasbeni intervali so sloneli na matematičnih intervalih. Prav tako se je Bach pri skladanju posluževal matematičnih modelov,« je razložil mladi odličnjak in dodal, da je želel s svojo raziskovalno nalogo razbiti zid, ki matematiko kot znanstveno vedo, ločuje od glasbe, kot umetnosti. V nadaljevanju so sledila še vprašanja o Bartolovem Alamutu in Pirandellovem paradoksu pri slovenščini in italijanščini, Nietzscheju pri filozofiji, zvoku pri fiziki, ritmu pri krožni vadbi pri telovadbi ter funkcijah v računalništvu pri informatiki in odlika je bila zagotovljena.

»Smer uporabnih znanosti bi spet izbral. Predmeti so mi bili izredno všeč, s sošolci smo se lepo ujeli, profesorji pa so bili res zelo dobri,« je priznal Simone, ki mu je študij na daljavo ugajal, čeprav je imel nekoliko težav s koncentracijo zaradi vsakodnevnega večurnega buljenja v računalniški ekran. »Večino programa smo zaključili v razredu, zaradi tega je bilo delo od doma lažje,« je povedal odličnjak, ki stotice ni pričakoval, čeprav je ciljal visoko. »Dal sem vse od sebe in ustni izpit izpeljal po najboljših močeh!«

