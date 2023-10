Glavni tožilec o organiziranem kriminalu

»Imamo protitelesa in protistrupe.« Tako je na sredinem posvetu jezuitskega središča Veritas o organiziranem kriminalu na severovzhodu Italije začel svoj govor glavni tržaški tožilec Antonio De Nicolo, ki je obenem tudi pristojen za tukajšnje protimafijsko tožilstvo. Predavala sta tudi sociolog Carlo Belardo ter upokojeni tožilec Vittorio Borraccetti, večer pa je povezoval jezuit Luciano Larivera, direktor središča.

Glavni tožilec je med drugim namignil, kaj trenutno preiskuje državno tožilstvo v Trstu. »Vsi namenjajo nevrotično pozornost vsemu, kar pride preko morja in se spravljajo zoper mojo sicilsko kolegico, ki je opravila svojo dolžnost (sodnica Iolanda Apostolico, op.a.).« Med Barcolano pa se je tožilec pogovoril z ministrom, »ki me je votlo gledal, ko sem v istem stavku omenil besedi balkanska in pot«. Tudi v migracijskih tokovih vidi De Nicolo organiziran kriminal, ki služi milijarde.

Na koncu večera se je deželni in občinski svetnik Francesco Russo (DS) skušal navezati na tržaško stvarnost. Obžaloval je, da tržaška politika ni ukrepala v zgodbi o popravilih tramvajske proge, saj je Deželni protimafijski opazovalni urad opozoril na morebitne nepravilnosti.

De Nicolo je Russu odgovoril, da bi tožilstvo takoj ukrepalo, če bi imeli konkretne informacije o kaznivih dejanjih v zvezi s tramvajem. »Nimam vtisa, da bi ljudje v Trstu raje gledali drugam,« je zaključil.

