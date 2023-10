Gledališki vrtiljak Lučka vabi otroke in družine

Gledališki vrtiljak, otroški abonma, ki ga Radijski oder prireja s Slovensko prosveto, se bo čez nekaj več kot teden dni spet zavrtel. Tokratna, 26. sezona se začenja s težjim vzdušjem, pred nedavnim je namreč odšla Lučka Peterlin, ki je od samega začetka predstavljala dušo in motor prireditve. Kot so na včerajšnji predstavitvi letošnjega dogajanja povedali predsednica Radijskega odra Manica Maver, predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič in odbornica Anka Peterlin, pa so kljub praznini čutili dolžnost, da nadaljujejo z njenim delom. Odločili so se, da bo Gledališki vrtiljak odslej nosil ime Lučka.

V sezoni 2023-24 bodo kot običajno postregli s šestimi predstavami, ki bodo potekale ob nedeljah popoldne (začetek ob 16.30) v Marijinem domu pri Svetem Ivanu, v Ulici Brandesia 27. Igre so izbrali po ključu, ki od vedno označuje gledališki abonma: v njih se prepletajo tako poučne kot zabavne vsebine.

Led bodo 29. oktobra prebili stari znanci, člani Gledališča KU-KUC iz Beltincev s predstavo Zajčkov zvonec. 19. novembra pa bo z delom E beh? (Pulcinella) nastopil vsestranski umetnik Matija Solce. Priljubljeno decembrsko srečanje, ko otroke obišče tudi Miklavž, bo oblikovalo Gledališče iz desnega žepka z Motovilčico. Sledile bodo še predstave O belem mucku, ki je bil čisto črn Lutkovnega gledališča FRU-FRU (21. januar), Pika potuje po svetu zavoda Enostavno prijatelji (25. februar) in Gremo na vlak Gledališča Unikat (17. marec).

