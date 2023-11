Goljufi oškodovali mlade za vsaj 300.000 evrov

Tržaško tožilstvo vodi kompleksno preiskavo zaradi spletne goljufije, s katero so goljufi oškodovali na stotine 18-letnikov in ministrstvo za kulturo. Do zdaj so ugotovili, da je bilo oškodovanih vsaj 620 mladoletnikov, verjetno pa je teh okrog 1000.

Spletni goljufi so si namreč prisvojili t.i. »bonus cultura«, torej 500 evrov, ki ga prejmejo 18-letniki in ga lahko uporabijo za kupovanje knjig, obisk gledališča in podobno. Bon lahko prejemniki dobijo preko spletne strani, na kateri se morajo prijaviti s svojo digitalno identiteto SPID ali CIE.

Kot so ugotovili v preiskavi, so goljufi izvedeli, kdo so dobitniki tega bonusa, tako da so se delali, da jim lahko pomagajo pri njegovi aktivaciji ali so se izdajali za uradnike na matičnem uradu, zbrane podatke pa so nato uporabili za to, da so ustvarili lažne bone na njihovo ime.

Kot je v tiskovnem sporočilu zapisal glavni tožilec Antonio De Nicolo (preiskavo sicer vodi Pietro Montrone), je do goljufije lahko prišlo le s pravilnimi osebniki podatki vsakega 18-letnika, in sicer tako, da so uporabili digitalno identiteto mladih drugega ponudnika SPID-a. Preko teh so nato z računi 18-letnikov kupovali blago podjetjem, denar pa se je stekal na račun ene od tržaških bank. Na njem so našli približno 300.000 evrov.