Goste opozorili na zločine platform Booking in Airbnb v Palestini

Ob škatlah s ključi na vhodu v nekatera stanovanjska poslopja, v katerih najemodajalci gostom prek platform Airbnb in Booking oddajajo stanovanja v najem, so se v Trstu pojavila opozorila, da platformi služita na račun trpljenja Palestincev na okupiranih ozemljih. »Booking in Airbnb sta odgovorna za vojne zločine. Na Zahodnem bregu je mogoče na platformah najeti 780 nepremičnin na okupiranem palestinskem ozemlju,« je mogoče prebrati na kartončku, ki so ga obesili aktivisti.

Da omenjeni platformi služita na plečih zatiranih Palestincev na okupiranih ozemljih na Zahodnem bregu, je pred časom opozorila Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov za okupirana palestinska ozemlja. V svojem zadnjem poročilu o »ekonomiji genocida« je navedla, da je Booking od leta 2018 do danes podvojil ponudbo nepremičnin, ki jih je mogoče najeti na zasedenih ozemljih. Podobno velja za Airbnb. Ta od lastnikov nepremičnin pobere skoraj četrtino zneska, ki ga najemodajalcu plača najemnik. Obenem je na platformi mogoče brati o naselju Tekoa kot o kraju »ljubečih in gostoljubnih ljudi«, pri čemer Airbnb ne omenja nasilja tamkajšnjih izraelskih naseljencev nad palestinsko vasjo Tuqu’. »Izrael zlorablja turizem za legitimacijo okupacije palestinskih ozemelj in nasilja, ki ga izvaja nad Palestinci,« so v sporočilu za medije opozorili aktivisti.