Opensko obeležje povezuje

Opensko obeležje nas povezuje z vezmi, ki so močnejše od delitev, je na kraju ustrelitve žrtev Drugega tržaškega procesa zatrdil Matjaž Nemec. Evropski poslanec je bil slavnostni govornik na današnji proslavi na strelišču, na katerem še vedno odmevajo streli in ki tudi 84 let po tragičnem dogodku ni dočakal preureditve v Park miru. Na to je uvodoma, v imenu organizatorjev VZPI-ANPI in SKD Tabor, spomnil Dušan Kalc ter se zahvalil potomcem in sorodnikom obtožencev, ki so v teh dneh na javnost naslovili poziv, da se »nedostojno prizorišče« končno uredi. Pred spominsko ploščo na strelišču na Pikelcu se je v spomin na Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa, Pinka Tomažiča in Ivana Vadnala zbrala množica ljudi. Zapela sta jim domači zbor Stane Malič in Tržaški pevski zbor Pinko Tomažič, besede hvaležnosti jim je namenil župnik Franc Pohajač. Spregovoril je tudi Sergio Amadio, predsednik Združenja pehotne vojske iz Villorbe, kjer so pet trupel najprej pokopali in kjer so jim postavili spomenik. Prisotne je pozval, naj se uprejo nasilju in brezbrižnosti, ki zaznamujeta današnji čas.