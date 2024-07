Huda nesreča pri delu v industrijski coni

Danes popoldne je v industrijski coni v Ulici Caboto prišlo do hude nesreče pri delu. 54-letni delavec, hrvaški državljan, je na sedežu enega od tamkajšnjih podjetij raztovarjal blago iz tovornjaka, ko so ga v glavo močno zadela prtljažna vrata tovornjaka. Moški je utrpel hud pretres možganov.

Na kraj so prihiteli reševalci službe 118 z rešilcem in avtomobilom z zdravnikom. Moškega so stabilizirali in ga odpeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je kritično. Okoliščine nesreče preiskuje policija.