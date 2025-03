Pesem mladih danes v Starem pristanišču

Pevska revija Pesem mladih, ki jo prireja Zveza cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) Trst, bo danes ob 16. uri zaživela na prestižni lokaciji, v dvorani Illy Kongresnega centra Generali v Starem pristanišču.

Najstarejša revija otroških in mladinskih zborov na Tržaškem, ki je dosegla 53. izdajo, ima mlado dušo. Ne samo zaradi starosti udeležencev, temveč tudi zato, ker ohranja dolgoletno tradicijo z željo po novostih, kar bo v primeru letošnje izvedbe tudi v skladu z lokacijo in bodočim razvojem mesta.

Napovedovalka Urška Sinigoj bo povezala zaporedje sedmih zborov, ki po starosti segajo od vrtca do višje srednje šole. Prvi bo nastopil združeni zbor malih pevcev vrtca Nabrežina in otroškega zbora SKD Vigred, ki ga vodi Francesca Antonini. Redna protagonistka revije Neda Sancin pa bo pripeljala na oder otroški zbor Glasbene matice. Pod njenim vodstvom bo nastopil tudi mladinski zbor nižje srednje šole Simona Gregorčiča. OPZ Vasilij Mirk bo zapel pod vodstvom Andreje Štucin, Tina Renar pa uvaja v zborovsko petje otroke proseške osnovne šole Avgusta Černigoja. Suzana Žerjal bo pevski praznik sooblikovala z otroškim zborom in mladinsko skupino Fran Venturini.

Organizatorji so letos priporočili izvedbo vsaj ene slovenske pesmi po ljudskih motivih, da bi poudarili pomen ohranitve dediščine, ki je vedno manj prisotna v zavesti mlajših (in tudi starejših) generacij.

Kot vsako leto bo tudi tokrat sedela v dvorani zunanja strokovna svetovalka, ki bo dirigentom na voljo za nasvete in pogovore o posameznih nastopih. Tokrat bo gostja ZCPZ dirigentka Alenka Podpečan, ki vodi Mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Glasbena pedagoginja in magistrica zborovskega dirigiranja je leta 2017 prejela študentsko Prešernovo nagrado za izjemne dosežke v znanosti in umetnosti.