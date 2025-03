Festival Teranum privabil veliko navdušenih obrazov

Oster in uporniški, po okusu »domač«, po značaju nekoliko grob. Zato je med Tržačani od nekdaj manj priljubljen. Vse bolj pa si odpira svojo pot tako v krajevnih kot v drugih krogih pokuševalcev in ljubiteljev vina. Danes pa je v prostore tržaškega hotela DoubleTree by Hilton, kjer je potekal 18. festival Teranum in rdeča vina Krasa, privabil veliko - tudi mladih - navdušenih obrazov.

Festival prireja Društvo vinogradnikov s Krasa, gostje so v različnih dvoranah prestižne palače v središču Trsta v zgornjih prostorih okusili rdeča vina z območja od Milj do Doberdoba in dlje do Slovenije ter ob tem še dobrote, ki so jih pripravili krajevni gostinci. Še pred odprtjem razstave vin je v konferenčni dvorani potekal posvet z degustacijo in z naslovom Rdeča vina Krasa v času in prostoru. Ob degustaciji osmih od dvanajst do dvajset let staranih vin so udeleženci skušali najti skupne točke in razlike, ki opredeljujejo krajevna teran in refošk, ter odkrivali, kako sta se avtohtoni sorti razvijali skozi čas. Tako teran kot refošk pa nista vini, mišljeni za dolgo dozorevanje v kleti. Kaj so torej pokuševalci našli, ko so odprli steklenice iz prvih let tega stoletja?

»Takih in podobnih pobud, kot je na primer tudi Vitovska in morje, se udeležujem redno, saj menim, da so letni promocijski dogodki zelo pomembni, ker brez njih ne bi bilo niti nas. Zato sem tudi prepričan, da je treba tako naprej,« je povedal vinar iz Saleža Gregor Budin ob današnjem odprtju razstave vin. »Teranuma se udeležujem prvič, kaže pa dobro, saj so obiskovalci že prišli, ko še nismo sploh utegnili vsega pripraviti,« je dejal Klemen Rože iz Cesarjeve kleti, ki se je letos prvič odločil, da se bo iz Utovelj pri Sežani pripeljal na promocijski dogodek v Trst.

Predsednik Društva vinogradnikov s Krasa Matej Skerlj je pojasnil, da se je na doslej najbogatejši izvedbi promocijskega dogodka Teranum predstavilo več kot trideset vinarjev, ob teh pa so bili še gostinci, ki sodelujejo pri projektu Okusi Krasa, in drugi gostje za skupno okrog petdeset razstavljavcev. Predsednik vinogradnikov se je še zahvalil vsem pokroviteljem in dejal, da s pridelovalci iz sosednje Slovenije snujejo projekt o čezmejnem teranu in skupni označbi porekla DOC v luči nadaljnjega razvoja in skupne promocije najbolj kraškega rdečega vina.