»Turizem je kot sladoled, ki se lahko zelo hitro stopi«

Preobrazba urbanih okolij in spodbujanje trajnostne proizvodnje sta edini rešitvi za težave, s katerimi se ukvarjajo sodobna mesta. Njihova dodana vrednost bi moralo biti sodelovanje med raziskovalnimi in univerzitetnimi ustanovami, podjetji in industrijo ter lokalno politiko. Slednja bi morala ustvarjati okoliščine, v katerih bi ideje in proizvodi lahko postali dodana vrednost okolja, v katerem so nastali.

Tako meni strokovnjak za upravljanje proizvodnje in virov v urbanih okoljih Adrian Hill, Kanadčan po rodu, ki je bil včeraj popoldne gost posveta v tržaški dvorani Unicusano. Odlično obiskano srečanje je organiziralo gibanje Zdaj Trst. Gost ima precej pomislekov glede turizma, na katerega cilja, kot so mu povedali gostitelji, tržaška politika. Turizem je nekaj nestabilnega, krhkega, ki se ob najmanjšem »neurju« lahko znajde v krizi. Primerjal ga je s sladoledom, ki je nekaj sezonskega in se ob vročini zelo hitro stopi. Za Hilla je zato veliko bolje staviti na proizvodnjo, ki ima globlje korenine in je vsekakor bolj stabilna.