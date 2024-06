V Sesljanu se je malo po 15.30 blizu restavracije Gaudemus, nedaleč od križišča za Sesljanski zaliv, pripetila huda prometna nesreča, v katero so bili vpleteni štirje avtomobili. Ena oseba je umrla, več je poškodovanih. Na kraju so reševalci, gasilci, karabinjerji, policisti in lokalni policisti. Priletel je tudi reševalni helikopter.