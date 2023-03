V Ulici Commerciale pri hišni številki 132 se je malo pred 18.30 pripetila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodovala mlada skuteristka. S svojim skuterjem se je zaletela v drog in je obležala na cestišču. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in lokalni policisti. Ulico Commerciale bodo zaprli za promet, so napovedali lokalni policisti. Žensko so v katinarsko bolnišnico sprejeli z rdečo triažno kodo.