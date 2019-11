Hvalnica radovednosti in naključnim odkritjem

Odprtje novega akademskega leta mednarodne šole za napredne študije Sissa na Trsteniku je dopoldne minilo v znamenju prave hvalnice radovednosti in naključnim odkritjem. Praznika se je udeležil tudi predsednik italijanske republike Sergio Mattarella, ki se je v svojem krajšem govoru zahvalil mladim raziskovalcem, vedoželjnim umom za vnemo, ki jo vlagajo v svoje delo. Pozval je k svobodi znanosti in raziskovanja, daleč od narekovanih kalupov, ki omejujejo um: »Samo z znanjem skupnost raste, samo z razvojem znanja je mogoča nadgradnja in spoznavanje obširne realnosti.«

Odprtja se zaradi zdravstvenih težav ni mogel udeležiti znanstveni novinar in dolgoletni voditelj televizijske oddaje Quark Piero Angela, ki naj bi prejel častni naziv magistra v znanstveni komunikaciji. Za mikrofon so ob direktorju šole Stefanu Ruffu stopili še znanstveni filozof Telmo Pievani, ki je imel slavnostno predavanje, docent in književnik Nuccio Ordine, biologinja Antonella Viola ter igralka Lucia Mascino.