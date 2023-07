Iskali so ga tudi prijatelji

Nenadno poslabšanje vremena, Tržačani bi mu rekli neverin, ga je v petek popoldne ujelo na morju med Novigradom in Porečem v hrvaških teritorialnih vodah. Z ženo se je 71-letni tržaški jadralec Maurizio Kalik ravnokar vračal z juga Istre, ko ga je med pospravljanjem jadra val z ladijske krme vrgel v morje. Za njim se je žal izgubila vsaka sled, izginotje svojega člana je potrdil tudi tržaški jadralski klub Società Triestina Sport del Mare (STSM). Pozno sinoči je prišla vest, da so v morju našli Kalikovo truplo.

»Službe za reševanje so zamujale,« je za Primorski dnevnik razložil Alan Travaglio, predsednik tržaškega kluba STSM na Pomolu bratov Bandiera, »povedali so mi, da so reševalni čolni prišli šele uro in pol po klicu na pomoč.« Prav tako naj bi reševalne službe za koordinate kraja, kjer je nesrečnik padel v morje, prosile šele včeraj zjutraj, dan po nesreči. O izginotju Kalika je bila obveščena tudi italijanska luška kapitanija, kot so nam razložili na tržaškem poveljstvu, so bila predstavništva obalne straže v pripravljenosti, proti Istri pa niso odplula.

Ko je izvedel o nesreči, se je Travaglio s Kalikovim sinom in nekaterimi drugimi člani usedel v avto in odhitel proti Novigradu. Tam je ekipa prevzela Kalikovo 12-metrsko jadrnico tipa Salona 37 in vse do mraka, žal neuspešno, v morju med krajema Lanterna in Červar Porat južno od Novigrada iskala svojega člana. Našli so le razne razbitine, ostanke popoldanskega strahovitega neurja. Službe za reševanje so z iskalno akcijo včeraj nadaljevale od jutranjih ur, šele sinoči pa so našli Maurizievo truplo.

»Pogoji na morju so bili ekstremni, vidljivost izredno slaba. Ob tolikšnem pljuskanju bi bilo v morju nemogoče dihati,« je sicer že pred tem pojasnil Travaglio in dodal, da bi se kljub morju, ki ima 25 stopinj, v vseh teh urah človeško telo podhladilo. »30 let izkušenj na morju je imel Maurizio,« se je predsednik kluba spominjal pokojnega upokojenega železničarja, ki je leta 1988 z italijansko reprezentanco inline hokeja nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v Čilu.

»Na morju je bil izjemno preudaren in previden. Za svoje plovilo je skrbel skoraj maniakalno,« je sklenil Travaglio. Kalik je bil po besedah klubskih kolegov med najbolj aktivnimi člani kluba in pri vsaki regati ali drugi aktivnosti takoj nesebično priskočil na pomoč.