Istočasno igra tudi na dve harfi

Violino, čelo, flavto, pa še harfo. Glasbeni skladatelj in izvajalec Vincenzo Zitello, ki bo danes ob 21. uri nastopil na Gradu svetega Justa, obvlada raznorazne instrumente. Nekatere tako dobro, da igra kar na dva istočasno.

Ravno tako na svojih harfističnih koncertih očara osupljeno publiko. Njegov koncert spada v sklop dogodkov Trieste Estate 2021 v organizaciji Občine Trst in predstavlja uvod v festival keltske glasbe in kulture Triskell.

Ali je to res, da istočasno igrate na dve harfi?

Ja ja, je res.

In kako se to naredi?

Eh, kako se naredi (se smeje). Vse sloni na glasbenem sistemu, ki je zelo preprost, in sicer na indijski ritmiki. Na eni harfi izvajam ritmično in melodično bazo, medtem ko na drugi delam vse vrste variacij.

Vi boste bržkone pripomnili: saj se lahko za to uporablja samo ena harfa. In jaz bi vam odvrnil, da absolutno ne, ker bi se na tak način ves ritmični in zvočni element izgubil. Tudi zaradi tega, ker pri tej igri brenkam istočasno na najlonske in na železne strune.

In to na čisto poseben način, kajne?

Na struno segam najprej z blazinico in potem z nohtom. Prava keltska harfa ima železne strune, ki so zelo tanke. Če pritisneš preveč močno, se razbijejo. Po drugi strani tvegaš tudi, da se urežeš. Zaradi tega da, postane tehnika igranja zelo posebna.

Kje ste se tega naučili?

V Bretanji. Moji učitelji so se ukvarjali z interpretacijo starih zapisov o tem instrumentu. O instrumentu, ki je – vem, čudno zveni – zelo jezikoven. Pa tudi tesno povezan z irsko književnostjo, tudi z antično. Legenda pravi, da se v njem skriva duša starodavnih pesnikov ... Najbolj se zavedaš, koliko je ta vez trdna pri spoznavanju ljudskih pesmi. Ravno jezik v njih zariše tudi ritem in melodijo.