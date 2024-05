Iz Kurdistana prepešačili v Breg

Živozeleni plakat ob cesti, ki povezuje Ključ z Boljuncem, vabi na Šagro v Hribenci. V Zabrežcu se bo začela v petek zvečer, mala Aynur (ime je izmišljeno) in njena družina pa bosta takrat, če se bo vse izteklo po njihovih načrtih, vsaj na meji s Francijo.

Danes dopoldne, medtem ko je tržaška lokalna policija pravkar sporočila, da je prejšnji teden aretirala novega tihotapca migrantov, je ob robu Pokrajinske ceste 11 sedela gruča ljudi. Ravno tam, v senci drevesa z živozelenim plakatom, ob križišču za Ricmanje. Očitno je bilo, da gre za migrante, najbrž Kurde, saj so bili otroci med njimi v večini. Prostovoljci s trga pred tržaško železniško postajo pa vedo povedati, da gredo zlasti Kurdi na pot s celo družino.

Dobro uro kasneje so bili še vedno tam, zamenjali so le rob ceste. Preselili so se »pod hrib« in čakali v travi. Prevoza jim v teh časih ni dovoljeno ponuditi, saj bi v primeru policijske kontrole poročali o še enem tihotapcu (tokrat tihotapki) za zapahi. Pogovor pa je dovoljen.

Nekaj malega angleščine sta znala družinski oče in mala deklica, ki naj se za potrebe tega članka imenuje Aynur. Skupina okrog 15 migrantov je v Breg prišla iz Kurdistana, mimo Turčije, Bosne, Hrvaške, Slovenije do Trsta. »Dangerous«, bilo je nevarno, je povedal oče in z gestami pokazal, kako so otroci in odrasli (v skupini je še en odrasel par) plezali po grebenu ali morda skalah. Mama pa mi je pod nos pomolila ranjeno dlan in pokazala na grobo sešite hlače, ki si jih je očitno raztrgala na poti. Kako dolgo je ta trajala, niso znali povedati. Policije pa niso srečali.

