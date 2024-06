V noči iz sobote na nedeljo bo zaradi del na avtocestnem priključku zaprt avtocestni odsek med Sesljanom in Prosekom v obe smeri. Zapora bo trajala od sobote, 15. junija, od 20. ure do nedelje, 16. junija, do 6. ure.

V smeri proti Benetkam bodo vozila morala avtocesto zapustiti pri izvozu Prosek, v smeri proti Trstu pa pri izvozu Sesljan.