Izbira pravega trenutka ključna pri odprtju podjetja

Podjetje preživi samo, če se prenavlja in strankam ponudi pravo storitev ob pravem času. Takih je sicer zelo malo, je včeraj povedala Giara Amato, predsednica tržaške skupine mladih podjetnikov pri združenju Confcommercio na včerajšnjem prvem posvetu o mladem podjetništvu in zagonskih podjetjih v večnamenskem centru Urban na nabrežju.

Po uradnih pozdravih tržaške podžupanje Serene Tonel in podpredsednika Confcommercio za tržaško ter generalnega direktorja znanega italijanskega podjetja M-CUBE Manlia Romanellija, je Giara Amato spomnila, da le 30 odstotkov podjetij preživi generacijski preskok. Malo je namreč mladih, ki bi se odločili prevzeti posel od staršev. Samo deset odstotkov pa jih preživi do druge generacije. »Pri odprtju novega podjetja je ključnega pomena izbira pravega trenutka. Na uspeh vpliva do 42 odstotkov,« je pojasnila Amato in posredovala še nekaj zanimivih podatkov. 32 odstotkov uspeha sloni na delovni skupini, 28 odstotkov na zamisli oz. proizvodu, samo za 14 odstotkov pa odtehtajo začetni kapital ali prispevki, ki jih podjetnik prejme ob začetku svojega delovanja. Podatke je skupini mladih ponudila deželna raziskava, ki jo je nato dopolnil podpredsednik skupine Francesco Tonetto s podatkom o številu zagonskih podjetij v Furlaniji - Julijski krajini. Teh je bilo decembra lani 274.

