Jamarji obljubljajo predstavitev enkratnega odkritja pod Krasom

Jamarji društva Società Adriatica di Speleologia (SAS) se bodo v nedeljo in ponedeljek spet podali v jamo Luftloch med Trebčami in Fernetiči, tik ob Južni železnici med Sežano in Opčinami. Jamo raziskuje skupina že več kot dve desetletji, v njenih globinah pa iščejo reko Timavo. Potek slednje pod Krasom, med Škocjanskimi jamami in Štivanom, kjer se vrne na površje, je še dokaj neraziskan. Člani SAS pod vodstvom predsednika Marca Restaina utemeljeno menijo, da bo nedeljski in ponedeljkov podvig zgodovinski, saj bodo dokumentirali enkratne najdbe, na katere namigujejo že tedne.

250 metrov globine

Jamarji iščejo v breznu na dnu Doline Cloce - dostop do katerega so morali izkopati sami - Timavo. Doslej so prišli do globine 250 metrov pod površjem. Jamski vhod je na 312 metrih nadmorske višine, kjer so se jamarji izkopavanj lotili pred 23 leti, ker so v dolini zaznali zrak, ki je skozi manjše odprtine sopihal na površje. Po dveh desetletjih neutrudnega dela sta Marco Restaino in Andrea Tamaro prvič zaslišala reko med decembrom lani in letošnjim januarjem, kot je potek raziskav povzel specializirani portal Scintilena. Od takrat pa so se jamarji podzemni reki stalno približevali.

Februarja so na družbenem omrežju Facebook objavili, kako se je plastična vrečka vihtela v deročem zraku, ki je prihajal skozi špranjo v loputi nad vhodom v jamo. Timava je imela v tistih dneh zaradi nalivov povišan vodostaj. Reko so tudi že velikokrat slišali, zadnje objave na Facebooku pa dokumentirajo stalno približevanje skrivnostnemu vodotoku.

Prihodnji torek, 26. marca, bodo torej predstavili svoja epohalna odkritja. Jamarji so se v zadnjih letih in mesecih, po številnih zaprekah, zelo približali podzemnemu toku reke. »Naše delo je privedlo do ogromnega odkritja,« so zapisali v vabilu na tiskovno konferenco, ki se bo odvijala v Novinarskem krožku.